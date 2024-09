Il 21 settembre il primo "Premio Internazionale Mozia 2024"

Estesya Academy : iscrizioni aperte per corsi Beauty e Wellness 2024/2025

Hai una passione per la bellezza e vuoi trasformarla in una professione? Estesya Academy, l'Accademia di Alta Formazione Professionale per il settore dell'Estetica e dell'Hair Stylist, apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2024/2025....