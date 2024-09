Meteo, eppure in Sicilia nel mese di Agosto ha piovuto per 23 giorni...

08/09/2024 09:00:00

Il mese di agosto in Sicilia ha mostrato una notevole instabilità atmosferica, caratterizzata da frequenti fenomeni temporaleschi pomeridiani. Questa situazione è stata causata principalmente dall'ingresso di aria fresca in quota, reso possibile dall'indebolimento dell'alta pressione che ha dominato ai margini delle principali aree anticicloniche. Secondo i dati raccolti dalla rete Sias, durante il mese si sono verificati 23 giorni con eventi piovosi, a cui vanno aggiunti altri 3 giorni di pioggia documentati solo tramite immagini radar e dalla rete più densa del Drpc. Tuttavia, la maggior parte di questi fenomeni ha interessato aree limitate, risultando in una media di 3,5 giorni di pioggia per stazione meteorologica, un dato nettamente superiore alla media di 1,4 giorni osservata nel periodo 2003-2022.

L'analisi proviene dal servizio Agrometeorologico Siciliano, che evidenzia come la stazione di Linguaglossa Etna Nord abbia registrato il numero più alto di giorni piovosi, con un totale di 12 giorni, mentre diverse stazioni situate prevalentemente nella fascia meridionale dell'isola non hanno registrato alcuna pioggia nel corso del mese. La precipitazione media regionale, secondo i dati Sias, è stata di 37 mm, ben superiore alla norma di 12 mm rilevata per il periodo 2003-2022.

Nonostante questo dato significativo, non si tratta di un valore eccezionale, considerando che nel 2022 sono stati registrati valori superiori. L'agosto più piovoso per la Sicilia rimane quello del 2018, con una media regionale di 92 mm e solo 2 giorni senza piogge durante l'intero mese. Il massimo accumulo mensile registrato dalla rete Sias è stato di 119 mm, rilevato dalla stazione di Prizzi (Palermo), mentre il massimo accumulo giornaliero, pari a 97,6 mm, è stato registrato il 30 agosto dalla stazione di Sciacca (Agrigento).

La rete Drpc, che copre in modo più capillare il territorio, ha documentato accumuli mensili localmente molto più elevati, arrivando fino a circa 250 mm nell'area iblea. Questo dato testimonia la grande variabilità spaziale dei fenomeni piovosi. Infine, la precipitazione media regionale degli ultimi 12 mesi ha mostrato un lieve incremento, attestandosi a 440 mm, ma resta comunque inferiore alla norma, con un deficit medio di circa 310 mm, pari a circa il 40% di quanto atteso rispetto alla media del periodo 2003-2022.