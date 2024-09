I fatti del 9 Settembre: Sinner nella storia, sciopero dei trasporti, Schillaci sta male

09/09/2024 07:30:00

E' il 9 Settembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Sinner ha battuto Fritz e ha vinto gli Us Open, il suo secondo Slam quest’anno. Ha baciato la sua Anna, ha dedicata la vittoria alla zia malata

• Ieri hanno scioperato i treni (pochi disagi, due ore massimo di ritardi a Roma), oggi sciopera il trasporto locale. Il motivo è il solito: mancato rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori del settore.

• Totò Schillaci è ricoverato a Palermo, in condizioni serie ma stabili. Qui l'articolo di Tp24.

• A fine agosto l’ormai ex ministro Sangiuliano è andato in ritiro dai francescani nell’eremo di Greccio per salvare il suo matrimonio. I frati confermano

• Maria Rosaria Boccia questo fine settimana ha dovuto incassare: Meloni che ne depreca il comportamento pubblicamente senza mai chiamarla per nome, Sangiuliano che minaccia querela, Vincenzi che effettivamente querela. Però i suoi follower su Instagram sono molto aumentati

• Alla direzione del Maxxi di Roma, che con l’ora ministro della Cultura Giuli ha incassato il 30 per cento in meno, dovrebbe arrivare Emanuela Bruni





• A Cernobbio Zelens’kyj apprezza il sostegno di Meloni, il commissario Ue però critica l’Italia per le remore nel permettere all’Ucraina di usare le armi donatele in Russia; intanto Urso dice che l’industria europea collasserà se passiamo all’elettrico, Salvini propone di alzare la flat tax (tanto per cambiare), tra gli altri si aggira anche il presidente dell’Azerbaijan, che d’abitudine fa affari con Putin

• Il Leone d’oro per il miglior film di Venezia 81 è andato a The room next door di Pedro Almodóvar, film sull’eutanasia. Moretti, premiato per il restauro di Ecce Bombo, ha fatto partire una giusta critica sulla nuova legge sul tax credit, a cui si è accodato Muccino

• Nelle Marche un uomo di 54 anni ha accoltellato la moglie davanti ai loro tre figli, che hanno chiamato i soccorsi e hanno cercato di tamponarle le ferite

• Oggi allerta arancione in otto regioni per il maltempo, che già ieri si è abbattuto sul nord Italia

• Quattro alpinisiti sono dispersi sul monte Bianco da sabato. La nebbia ha impedito loro la discesa e alle guide alpine di trovarli. Oggi ripartono le ricerche congiunte dei gendarmi francesi e dei soccorritori valdostani

• In Trentino da due settimane si cerca un turista giapponese scomparso nel nulla. È passato un mese ormai da quando è stato visto salire sulla cabinovia che porta sul complesso montuoso del Latemar

• Due fratelli minorenni ieri sono scappati dal carcere minorile Beccaria di Milano

• Urrutia, che a luglio ha perso (ma chissà se è vero) le elezioni venezuelane contro Maduro, è andato a vivere in Spagna da rifugiato politico

• Se continua così, nel 2027 Musk diventerà il primo trilionario della storia

• Mercoledì alle 3 del mattino italiane finalmente Trump e Harris si sfideranno in un duello tv, che verrà trasmesso sui principali canali americani e su YouTube. I due non si sono ancora mai incontrati di persona

• Ieri si sono chiuse le Paralimpiadi: record di medaglie (71) per l’Italia

• Stasera si gioca Italia-Israele a Budapest per la Nations League, dopo che tre città belghe si sono rifiutate di ospitare la nazionale israeliana

• Il padrone di casa del Super Bowl dell’anno prossimo sarà Kendrick Lamar, che si esibirà nell’halftime show

Titoli

Corriere della Sera: Conti pubblici, / più tempo / per la manovra

la Repubblica: "Prepariamoci a governare"

La Stampa: Letta: "L’Ue divisa si sta suicidando"

Il Sole 24 Ore: Cassazione, il 27% delle liti anteriore al 2021

Il Messaggero: Sinner, come lui / nessuno mai

Il Giornale: Obiettivo: salvare l’auto

Il Fatto: Conte: "No a Renzi, un affarista / Grillo? Nessuno è sopraelevato"

Libero: Crisi d’astinenza

La Verità: Lega all’attacco sui dossier: / "Macchinazione per colpirci"

Il Mattino: Sud a scuola di lavoro

Leggo: American / dream

Domani: Schlein: "Mandiamo a casa il governo"

La Gazzetta dello Sport: Sinner / sei / unico

Corriere dello Sport: Un marziano / tra noi

TuttoSport: Janniking