La settimana sportiva: Calcio: il Trapani vince in trasferta, il Marsala pareggia ma esce ai rigori

09/09/2024 06:00:00

• Handball: vince e convince l'Handball Erice che batte facilmante la neopromossa Leno con il risultato di 34 a 17 reti a proprio favore. Una prima di campionato serie A1 femminile che ha visto il sodalizio neroverde presentarsi ai nastri di partenza di questo nuovo torneo con il piglio di chi vuole nuovamente dire la sua se non che per vincerlo, almeno per parteciparvi da protagonista. Stagione iniziata nel migliore dei modi, quindi, con la conquista della Supercoppa e con il primo successo in regular season. Questo lo score delle Arpìe: Ateba 6, Benincasa 1, Bernabei 3, Cozzi 3, Di Prisco 3, Ekoh 5, Iacovello, Losio 4, Masson, Pessoa 8, Priolo, Ramazzotti, Rios 1, Tarbuch. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

• Calcio serie C: con il suo arrivo in prima squadra Mister Aronica da una iniezione di fiducia alla squadra ed ai tifosi conquistando una bella vittoria in trasferta a Crotone. Un 1-2 in rimonta figlio delle reti di Zuppel e Kanoute che ha convinto il Presidente Antonini ad assumere Mister Aronica, a detta dello stesso, per tutta la stagione. Una buona prova ottenuta con la stessa squadra della disfatta contro il Picerno che rende l'idea che probabilmente l'esonero di Torrisi, nulla togliendo all'ottimo Aronica, è stato frettoloso anche perchè all'ex tecnico si era conquistato la promozione sul campo senza sconfitte in campionato. Con questa vittoria i granata si portano a centroclassifica guardando al prossimo match sempre in trasferta contro il Taranto che con un solo punto iin classifica cercherà i tre punti casalinghi per togliersi dai guai. Di seguito le dichiarazioni di Mister Aronica nel dopo partita. Credits filmato Trapani 1905.

• Calcio Eccellenza: vanno in scena i derby di Coppa Italia di tutte le squadre di Eccellenza della provincia di Trapani. Il Marsala 1912 di Mister Brucculeri pareggia in casa 0-0 contro il Città di San Vito Lo Capo, una partita con poche emozioni che ha dimostrato un grande equilibrio tra le due formazioni nell'economia dei due match. Saranno i rigori a decretare il passaggio degli uomini di Comito, il 4-5 finale, dopo 7 rigori per parte, rende l'idea che sarebbe potuta passare una qualsiasi delle due squadre. A sbagliare i rigori per il Marsala sono stati Mazzeo, Cinquemani e Meo; per il San Vito Lo Capo invece La Vardera e Mondino. Il secondo derby si è giocato tra la Folgore di Castelvetrano e l'Accademia Trapani. Saranno questi ultimi ad aggiudicarsi il passaggio del turno grazie all'1-2 in trasferta che sommato all'1 ad 1 dell'andata non ha richiesto in questo match il ricorso ai rigori. Un'altra bella partita è stata quella tra il Partinicaudace ed il Castellammare. Gli uomini di Riccardo Abbenante hanno provato a ribaltare lo 0-3 dell'andata, ma il Team di Mione, che ha già sul groppone tanti tornei di Eccellenza, riuscirà a venirne a capo. Finirà 1 ad 1 con i partinicesi che si concentreranno soltanto al campionato ed il Castellammare, perchè no, iniziare a pensare ad una stagione da protagonisti. Saltano agli occhi anche il ritiro dalla competizione per la Parmonval che nel match di andata ne subì 5 dal San Giorgio Piana e la seconda sconfitta consecutiva del Gela dei miracoli che forse ha già fatto capire che si concentrerà solamente al campionato. Di seguito gli highlights di Marsala - San Vito Lo Capo. Credits filmato LaTr3.

• Karate: Ultimi giorni di allenamento per Vito Margiotta ed Aurora Biosa che il mese prossimo raggiungeranno Buenos Aires in Argentina per disputare il Campionato Mondiale di Karate. Gli allievi del Maestro Vito Genna sono stati convocati nella rappresentativa Nazionale della FIK Federazione Italiana Karate dopo aver terminato la stagione con il primo posto nel ranking delle rispettive categorie. I due atleti gareggeranno nel Kumite tradizionale (combattimento), una specialità in cui si gareggia con pochissime protezioni a testimonianza di quanto duro sia il confronto. Una particolarità che esalta la preparazione minuziosa che occorre per affrontare i combattimenti di altissimo livello come sarà in questo Mondiale. Aurora Biosa sarà alla prima vera esperienza internazionale, Vito Margiotta invece, atleta molto navigato con risultati recenti di assoluto livello, è stato protagonista di molte vittorie conquistate nei tatami di tutto il mondo, e cercherà la consacrazione a livello mondiale.

• Scacchi: Si è concluso a Marsala il torneo federale "Scacco Matto" organizzato dalla Lilybetana Scacchi. Il mazarese Antonio Bertuglia nato nel 2016 e che frequenta dallo scorso mese di giugno i corsi junior dello Scacco Club Mazara ha vinto la coppa per essersi classificato al primo posto nella categoria under8. Al torneo hanno partecipato ottenendo buone prestazioni anche i mazaresi Antonino Messina, Benny Di Dia, Alessandro Bertuglia e Francesco Basone. I risultati saranno omologati per le promozioni della Federazione Scacchistica Italiana.