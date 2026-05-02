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Sport
02/05/2026 15:20:00

Arti Marziali: 7 ori ed 1 argento per il Team Sicilia di Cesare Belluardo agli Italiani di Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-05-2026/arti-marziali-7-ori-ed-1-argento-per-il-team-sicilia-di-cesare-belluardo-agli-italiani-di-roma-450.jpg

Si è svolto come sempre a Roma il Campionato Italiano XFC (Xtreme Fighter Champion) di Arti Marziali e Sport da Combattimento.
Il Team Sicilia del Maestro trapanese Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan) conquista un totale di ben 8 podi, di cui 7 TITOLI ITALIANI premiati con le apposite cinture dedicate all’evento e una medaglia di argento. Le vittorie sono state ottenute nelle diverse discipline e categorie di gara della Kick Boxing (point fighting, continuous fighting, low kick e k-1) dai due atleti partecipanti, Davide Belluardo (figlio del Maestro trapanese) e Genessis Pellegrino, campionessa italiana uscente. 
Forte della pratica interdisciplinare svolta in palestra, i due atleti trapanesi hanno gareggiato in più specialità di gara e categorie riuscendo a salire sempre sul podio. Davide attualmente campione mondiale in carica in quattro specialità e nazionale italiano per la specialità del K-1 elite (che comprende anche l’uso delle ginocchiate, oltre che dei pugni e dei calci per colpire l’avversario), ha confermato il titolo in due diverse categorie di peso del K-1, oltre che nel point fighting e nella low kick. Genessis dopo un esordio nel K-1 elite dove conquista una medaglia d’argento, vince due cinturoni di campione italiano nel continuos fighting e nella low kick per KO dopo il conteggio delle avversarie in entrambe le specialità di gara e un ulteriore cinturone nel point fighting. 
“E’ indescrivibile la soddisfazione per i risultati ottenuti dai miei atleti, commenta il maestro Cesare Belluardo, anche questo medagliere rappresenta il coronamento di una stagione da definire esaltante per l’asd Team Sicilia, dopo le stupende vittorie degli ultimi Campionati Mondiali 2025 sempre svolti a Roma (che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 atleti provenienti da 37 nazioni). E’ importante ricordare anche i numeri di tutta la Regione Sicilia, di cui sono presidente e referente federale per l’organizzazione internazionale dell’XFC, presente a Roma con un grande numero di società sportive ed altrettanti risultati conquistati, che piazzano la nostra isola tra le regioni più quotate e vincenti del campionato che coinvolge realmente tutta l’Italia dall’estremo sud al nord della penisola. Da sottolineare, inoltre, il successo del settore kick boxing/point fighting di cui sono referente nazionale, in forte crescita negli ultimi anni in tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali targate xfc”. Prossimo appuntamento per la squadra dell’asd Team Sicilia di Trapani gli European ed i World Championship XFC 2026, con i numerosi atleti qualificati.



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