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Sport
01/05/2026 12:46:00

Trapani, il “Sicily Kayak Odyssey” fa tappa alla Lega Navale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/trapani-il-sicily-kayak-odyssey-fa-tappa-alla-lega-navale-col-trapanese-filippo-amodeo-450.jpg

Ha fatto tappa nel pomeriggio del 30 aprile a Trapani il “Sicily Kayak Odyssey”, la spedizione in kayak organizzata dall’associazione siciliana "Maremotu"che sta percorrendo la costa occidentale dell’isola in un viaggio suddiviso in quattro tappe.

 

Tra i protagonisti dell’iniziativa c’è anche il trapanese Filippo Amodeo, socio della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, che ha partecipato alla traversata e che proprio nella sede della LNI ha accolto il gruppo dei kayaker impegnati nell’itinerario.

 

Il progetto, ideato e coordinato da Francesco Petralia, responsabile di "Maremotu" e maestro formatore di kayak, è partito lo scorso 25 aprile da Sferracavallo, nel Palermitano, e condurrà gli sportivi fino a Porto Palo di Menfi entro il 2 maggio, attraversando alcuni dei tratti costieri più suggestivi della Sicilia occidentale.

La spedizione vede la presenza di undici kayak, compreso un biposto, con partecipanti provenienti da diversi Paesi, tra cui Alaska e Norvegia, a conferma del carattere internazionale dell’iniziativa.

 

Quella di Trapani è stata una delle soste tecniche previste lungo il percorso. Presso la sede della Lega Navale Italiana il gruppo ha trovato accoglienza, supporto logistico e un momento di ristoro prima di riprendere il viaggio verso le successive destinazioni.

 

Ad accogliere i kayaker, insieme ai soci della sezione trapanese, è stato in prima linea lo stesso Filippo Amodeo, che ha fatto gli onori di casa mettendo a disposizione struttura e assistenza per consentire agli atleti di recuperare energie dopo una delle tratte più impegnative del tour.

 

Il “Sicily Kayak Odyssey” unisce l’aspetto sportivo a quello esplorativo e promozionale, proponendo il kayak da mare come disciplina sostenibile e come strumento di conoscenza del territorio. Il percorso, infatti, attraversa aree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, contribuendo a valorizzare il patrimonio costiero siciliano.

 

Per la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani la tappa odierna ha rappresentato anche un’importante occasione di incontro tra appassionati del mare e della navigazione, confermando l’attenzione del sodalizio verso iniziative legate alla cultura nautica, alla sicurezza e alla diffusione degli sport acquatici.

La spedizione riprenderà nelle prossime ore il proprio cammino verso sud, con arrivo finale previsto a Porto Palo di Menfi.



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