Marsala. L'accoltellamento a Strasatti. Ecco cos'è successo

24/09/2024 12:34:00

Non una rissa, ma un tentativo di rapina, con la vittima accoltellata. E' quanto successo ieri sera a Strasatti, frazione di Marsala. L'ennesimo episodio di violenza che si verifica a Marsala (ne abbiamo parlato qui nel lancio di questa mattina). Adesso i Carabinieri in una nota spiegano cos'è avvenuto e fanno sapere che due persone sono state denunciate.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Ciavolo hanno denunciato un 25enne e un 26enne di nazionalità straniera per tentata rapina e lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti a Strasatti dove poco prima i due uomini, sotto minaccia di un coltello, avrebbero chiesto soldi in contanti ad un coetaneo connazionale e, al suo rifiuto, lo avrebbero attinto con un fendente al fianco per poi darsi alla fuga.



Dopo aver prestato soccorso alla vittima - trasportata presso l’ospedale di Mazara del Vallo per le cure del caso - i Carabinieri si sono messi sulle tracce dei due uomini rintracciandoli poco dopo in prossimità di Piazza Fiera. Uno dei due, alla vista dei militari dell’Arma, tentava di fuggire a piedi, venendo prontamente bloccato. Nella circostanza veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro il coltello sporco di sangue.