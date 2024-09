Crescono le assunzioni, ma la metà dei trapanesi non cerca lavoro

Black Friday e Natale sono vicini. Assicura la massima visibilità alla tua azienda. Scopri come risparmiare

Ogni azienda sa che Black Friday, Natale e i Saldi sono i momenti più importanti dell’anno per incrementare le vendite. In questi periodi, i consumatori sono più propensi ad acquistare. Ma per cogliere al meglio queste...