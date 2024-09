Torna il gran caldo.  35 gradi in Sicilia nel week end

24/09/2024 13:37:00

Un fine settimana bollente si profila in Sicilia, con temperature che potrebbero raggiungere i 35 gradi. Questo è il risultato del progressivo aumento delle temperature previsto a causa dell'arrivo di una massa d'aria calda di matrice sub-tropicale, che interesserà in particolare le regioni del Sud Italia.

Mentre il Nord del Paese continuerà a essere attraversato da un fronte instabile con frequenti piogge e il Centro vedrà un mix di nuvole e qualche piovasco, il Sud e la Sicilia godranno di sole e temperature decisamente estive. Gli esperti meteo confermano che tra venerdì e sabato le condizioni meteorologiche nel Meridione si stabilizzeranno, portando con sé un clima caldo che potrebbe far toccare picchi di 35 gradi in Sicilia.

Si tratta di un fenomeno tipico di questa fase della stagione autunnale, in cui le perturbazioni atlantiche continuano a interessare il Nord, mentre il Sud beneficia dell'afflusso di aria calda dal Mediterraneo. Questo contrasto climatico tra Nord e Sud porterà a una vera e propria Italia divisa in tre, con condizioni meteorologiche molto diverse a seconda delle regioni.

Per chi vive in Sicilia o si trova nell’isola per il weekend, sarà un’occasione per godere di temperature quasi estive, mentre il resto d’Italia affronterà un quadro meteorologico più incerto.