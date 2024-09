Trapani, giovedì al via il "Festival delle libertà"

24/09/2024 07:00:00

L’associazione Sinistra Libertaria, in collaborazione con il sindacato CUB Scuola, è pronta a lanciare il “Festival delle Libertà”, un ciclo di quattro appuntamenti che si terranno presso l’Oratorio Salesiano di via Fardella, a Trapani.

Il festival prenderà il via giovedì 26 settembre alle ore 17 con il primo incontro dal titolo “Antigruppo: ieri e oggi?”, un evento gratuito e aperto a tutti. Sarà molto più di un semplice recital di poesie: attraverso il ricordo di Antonio Contiliano, i partecipanti avranno l’opportunità di riscoprire il movimento dell’Antigruppo Siciliano e le sue influenze sulla cultura contemporanea.

Natale Salvo, organizzatore dell’evento, spiega: «Non ci limiteremo a leggere le poesie di Nat Scammacca, una delle figure più celebri dell’Antigruppo. Daremo anche spazio ai giovani poeti trapanesi, che avranno la possibilità di esprimersi sul tema della “libertà” in tutte le sue sfumature». I poeti interessati a partecipare possono candidarsi contattando l’associazione in anticipo.

La serata sarà arricchita da un momento speciale in ricordo di Mauro Rostagno, nel giorno del tragico anniversario della sua scomparsa. L’evento si concluderà con un dibattito aperto sul ruolo dell’arte nella denuncia sociale, offrendo un’occasione unica di confronto tra pubblico, artisti e intellettuali.

Il festival continuerà il 27 settembre, sempre alle ore 17, con un altro appuntamento da non perdere: un incontro con Carmelo Musumeci, ex ergastolano e attivista, che rifletterà insieme al pubblico sul tema “Carcere: vendetta di Stato?”. Per consultare il programma completo e conoscere tutti i relatori, visitate il sito ufficiale

dell’associazione: www.sinistralibertaria.it/festival.