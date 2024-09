A Marsala la Festa della Vendemmia d’Occidente 2024 

25/09/2024 07:00:00

Sabato 28 settembre, Marsala diventerà il centro della cultura vitivinicola artigianale con la seconda edizione della Festa della Vendemmia d’Occidente. L’evento, che si terrà presso La Pêche a partire dalle 17:00 in Piazza Mons. Pasquale Lombardo Pellegrino, vedrà protagonisti oltre 40 vignaioli artigiani provenienti dalle province di Trapani, Palermo e Agrigento.

L'appuntamento, atteso da appassionati di vini naturali e artigianali, offrirà un’occasione unica per degustare circa 200 etichette frutto degli ultimi millesimi, con l’opportunità di conoscere da vicino i produttori e ascoltare i loro racconti sulla difficile vendemmia del 2024.

La manifestazione sarà un omaggio ai vitigni tipici di questa parte dell’isola, con l'attenzione focalizzata esclusivamente su vini naturali e artigianali. La Festa della Vendemmia d’Occidente non solo celebra la qualità delle produzioni locali, ma anche il lavoro appassionato e artigianale dei vignaioli, alcuni con alle spalle oltre 20 vendemmie, altri giovani esordienti che rappresentano il futuro del settore.

Tra questi ultimi, particolare rilevanza avrà la partecipazione degli studenti dell’Istituto Agrario Abele Damiani di Marsala, che condivideranno il frutto del loro lavoro accanto a nomi affermati come Marilena Barbera, Aldo Viola, Giuseppe Cipolla, Fabio Ferracane, e molti altri.

L’evento non sarà solo una celebrazione della Sicilia, ma anche un incontro internazionale grazie alla partecipazione di vignaioli e ristoratori provenienti dalla Francia, Piemonte e Toscana. Tra gli ospiti, il ristorante La Pêche à la Vigne di Nizza, che porterà il suo approccio culinario francese a confronto con i sapori del Mediterraneo.

Ad arricchire l’esperienza di degustazione, alcune tra le migliori realtà della ristorazione marsalese che da tempo hanno abbracciato i vini naturali. Tra i partecipanti figurano ristoranti noti come Assud, Il Gallo e l’Innamorata, Le Isole, e Agriturismo Vultaggio, i quali offriranno specialità culinarie da abbinare ai vini in degustazione. Saranno presenti anche ospiti speciali come Beppe e i suoi formaggi dalla Val di Susa e D612 Coffee Roaster da Firenze, creando un viaggio sensoriale unico.

La Festa della Vendemmia d'Occidente è un'occasione per mettere in luce il patrimonio vitivinicolo della Sicilia occidentale e il lavoro di tanti produttori che, tra sfide climatiche e una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, continuano a preservare le antiche tradizioni vinicole dell’isola. Un appuntamento imperdibile per chi ama il vino naturale, l’artigianalità e la cultura del buon cibo, in un contesto che unisce tradizione, innovazione e convivialità. L’evento promette di essere un vero punto d'incontro per enologi, chef e appassionati, tutti riuniti sotto il segno del vino e dell'arte enogastronomica.