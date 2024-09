Da Marsala alla conquista del mondo: Silvio Catalano campione di windsurf

25/09/2024 21:12:00

Trionfo di Silvio Catalano, atleta della Società Canottieri Marsala, ai Campionati del Mondo Wndsurfer, che si sono disputati in Spagna, dal 16 al 22 settembre 2024.

Una vittoria dietro l’altra, grazie alle ottime prestazioni di Silvio, che non si è mai scoraggiato davanti alle difficoltà. La prima medaglia d’oro è arrivata nella categoria Slalom, a cui è seguita la medaglia d’argento nel Corse Race, per finire con la medaglia d’oro nella Long Distance e quindi, di conseguenza, 1° Overall.

Silvio, cosa ti aspettavi da questo Campionato? : “Ammetto che le aspettative pre-campionato non erano queste. È stata una settimana ricca di emozioni, per lo più positive. Il primo giorno ho regatato benissimo, ma nonostante questo non sono mai riuscito a mettere la mia prua davanti a quella di Alessandro Torzoni, che è stato impeccabile. Al termine di quella giornata avevo maturato la consapevolezza che Alessandro avrebbe disputato un Campionato di altissimo livello e che difficilmente avrei potuto vincere qualcosa. Però ammetto che ero molto sereno, felice e appagato di come avevo regatato. Quindi la base per costruire qualcosa di buono nel corso della settimana c’era”.

Ripercorrendo tutte le regate fatte, cosa pensi che ti abbia portato al successo? : “Ciascuna prova, ciascuna specialità ha la sua storia e tutte le volte partiamo da una linea di partenza (immaginaria) in cui siamo tutti uguali. Grazie a dei piccoli dettagli, alle giuste intuizioni, alle scelte prese in brevissimi attimi puoi trasformare la regata in un capolavoro. Ovviamente non è sempre stato così, ma ancora oggi che sono tornato a casa e conduco la mia “solita” vita, quegli episodi che mi hanno portato a vincere 3 medaglie d’oro e una d’argento emergono spesso e mi regalano emozioni molto forti”.

A chi dedichi queste grandissime vittorie? : “Sono grato alla Società Canottieri Marsala, che mi ha supportato durante tutta la stagione, prima ai Campionati Italiani, successivamente agli Europei ed infine ai Mondiali. Penso che ci siamo regalati una stagione da incorniciare. Non avrei mai immaginato di poter vincere così tanto in ciascuna regata, per di più chiudendo da Campione del Mondo Overall (categoria Medio-Leggeri). Posso soltanto ringraziare tutte le persone che mi stanno vicino. Perché il contesto in cui vivo e le persone che mi circondano (pazienti compresi) mi stimolano a dare il cento per cento nella vita sportiva, professionale e relazione. Grazie di cuore a tutti!”