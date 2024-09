Tragedia a Trapani: Fabio Iezzi muore a soli 43 anni a casa della fidanzata

29/09/2024 11:26:00

Fabio Iezzi, originario di Silvi, è deceduto improvvisamente all'età di 43 anni mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Trapani. Fabio era giunto in Sicilia per trovare conforto dopo la recente scomparsa del padre, Luciano, avvenuta solo 18 giorni prima. Il malore che lo ha colpito, probabilmente un infarto, è stato fatale nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.

L'incidente si è verificato la mattina del 25 settembre. Fabio aveva raggiunto la fidanzata la sera precedente nella speranza di trovare un po' di pace dopo il lutto che lo aveva duramente colpito. Tuttavia, poche ore dopo il suo arrivo, intorno alle 6 del mattino, ha accusato un malore improvviso. La sua compagna, Giulia, ha immediatamente allertato i soccorsi. Un'ambulanza è giunta prontamente e il personale medico ha cercato di rianimarlo per circa 40 minuti, utilizzando anche un defibrillatore. Purtroppo, nonostante gli sforzi, Fabio non ce l'ha fatta.

La notizia ha sconvolto profondamente la comunità di Silvi, dove Fabio era molto conosciuto e amato. Lavorava per un'azienda di birra artigianale ed era noto per la sua gentilezza, generosità e per l'attenzione che riservava a chiunque lo circondasse. Molti amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore sui social, ricordandolo come una persona speciale e insostituibile.