"Le liste d'attesa in Sicilia vanno abbattute con i fatti ..."

29/09/2024 20:25:00

“Liste d'attesa? Il governo le abbatta coi fatti, non a parole, come è solito fare. A gennaio per Schifani erano quasi azzerate, ma i fatti, purtroppo, ci dicono il contrario e i siciliani, giustamente, sono stufi delle chiacchiere”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca.

“Apprendiamo dalla stampa – dice il deputato- che l'assessore Volo ha dichiarato che il governo sta abbattendo le liste d'attesa, peccato che già a gennaio per Schifani erano addirittura quasi totalmente azzerate. I fatti, però, purtroppo per loro, e soprattutto per i siciliani, dicono il contrario, come dimostra la recentissima denuncia di Federconsumatori che raccontava di attese di 600 giorni per una visita endocrinologica a Tortorici e più di 500 giorni per un'ecografia all'addome a Milazzo, e questo solo per fare qualche esempio. Conseguenza? i siciliani o pagano, o, molto più spesso, rinunciano a curarsi e buona notte alla tanto raccomandata prevenzione”.

“E meno male – conclude Antonio De Luca – che l'abbattimento delle liste d'attesa, per ammissione dello stesso presidente, è uno dei capisaldi del programma di governo. Per gli altri obiettivi, pur importanti, allora è lecito pensare che non ci sia la minima speranza”