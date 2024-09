Nino Oddo: "I partiti ignorano il referendum per restituire il voto ai cittadini"

Inceneritori in Sicilia. "Schifani non provi a bypassare il Parlamento, anche Srr sono perplesse"

“Schifani non sfrutti i poteri commissariali per bypassare il Parlamento. L'Ars deve poter giocare fino in fondo il suo importante ruolo su una questione importantissima per la Sicilia come il piano rifiuti e sugli inceneritori in...