Cos'è successo alla ragazza di Mazara finita in coma dopo un cocktail di droghe

01/10/2024 08:35:00

Una serata di festa a Palermo si è trasformata in un incubo per una ragazza di 18 anni, originaria di Mazara del Vallo, finita in coma dopo un cocktail micidiale di droghe. La giovane, che ha perso i sensi durante un party in un immobile del centro storico, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverata in condizioni critiche, anche se nelle ultime ore sono stati registrati lievi miglioramenti. La prognosi, tuttavia, rimane riservata.

La festa si è svolta in un appartamento al civico 75 di via Candelai, un tempo adibito a bed & breakfast. La polizia ha avviato immediatamente le indagini, sequestrando l’immobile per cercare di stabilire le circostanze esatte dell’incidente e capire se alla giovane siano state somministrate sostanze stupefacenti a sua insaputa.

I test tossicologici effettuati dai medici dell'ospedale hanno confermato la presenza di diverse sostanze chimiche nel corpo della ragazza. Gli investigatori stanno cercando di identificare chi abbia fornito le droghe alla festa e se ci sia stata qualche responsabilità specifica legata all’organizzazione del party. Diverse testimonianze suggeriscono che la ragazza si sia improvvisamente accasciata al suolo dopo aver bevuto da un bicchiere, il cui contenuto potrebbe essere stato alterato.

Nel corso della serata, il fidanzato e alcuni amici della giovane hanno tentato di soccorrerla, rendendosi conto della gravità della situazione, ma solo dopo l'arrivo dei soccorsi la ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Attualmente si trova nel reparto di Rianimazione, dove i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Gli investigatori stanno esaminando anche l'ambiente del party e i partecipanti, alla luce della crescente diffusione di droghe tra i giovani, fenomeno che ha portato a numerosi casi simili.