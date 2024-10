2 Ottobre.  L'Iran attacca Israele. Attentato a Jaffa, 8 morti. Stellantis ferma la produzione della 500 elettrica  

02/10/2024 08:04:00

Le principali notizie di oggi, 2 ottobre 2024

Pioggia di missili dall'Iran su Israele: un morto, tensione alle stelle

L'Iran ha lanciato 181 missili balistici contro Israele, ma solo pochi razzi sono sfuggiti allo scudo difensivo di Tel Aviv. Il bilancio dell'attacco è di un morto e numerosi episodi di panico tra la popolazione. Teheran ha festeggiato l'azione, ma si teme che una rappresaglia da parte di Netanyahu possa portare a un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Attentato terroristico a Jaffa: 8 morti e numerosi feriti

Un attentato terroristico ha scosso Israele nella giornata di ieri. Due palestinesi armati di mitra e coltelli hanno attaccato pendolari a Jaffa, provocando la morte di 8 persone e ferendo gravemente numerose altre. Gli attentatori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Il clima di tensione nello Stato ebraico continua a crescere.

Vuhledar cade nelle mani russe: 20.000 soldati persi nell'operazione

In Ucraina, le truppe russe hanno conquistato Vuhledar, uno snodo logistico cruciale nella regione del Donetsk. La vittoria russa ha però avuto un costo altissimo: si stima che l'operazione sia costata la vita a circa 20.000 soldati.

Allarme Dengue a Fano: il virus sarebbe fuori controllo

Il virologo Roberto Burioni ha lanciato l'allarme per un focolaio di Dengue a Fano. Secondo Burioni, l'infezione sarebbe ormai fuori controllo e si temono ulteriori contagi. Le autorità sanitarie sono in allerta per gestire l'emergenza.

Stellantis ferma la produzione delle 500 elettriche a Mirafiori

La crisi del gruppo Stellantis si aggrava, con la decisione di fermare la produzione delle 500 elettriche nello stabilimento di Mirafiori. L'amministratore delegato Carlos Tavares sarà ascoltato alla Camera per fornire spiegazioni sull'andamento dell'azienda e le prospettive future.

Simona Agnes nominata presidente della Rai, Gianpaolo Rossi amministratore delegato

Il nuovo Consiglio di amministrazione della Rai si è riunito e ha nominato Simona Agnes come presidente e Gianpaolo Rossi come amministratore delegato. La nomina di Agnes dovrà però essere confermata dalla Commissione di Vigilanza nei prossimi giorni.

Sinner in finale a Pechino contro Alcaraz

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Pechino, dove affronterà nuovamente il suo rivale Carlos Alcaraz. Sinner continua a brillare nel circuito tennistico, nonostante le vicende legate al caso doping.

Luna Rossa tiene testa a Ineos nonostante i problemi tecnici

Nonostante abbia imbarcato acqua e subito danni, Luna Rossa è riuscita a pareggiare la sfida contro Ineos nelle regate di Barcellona. Ora la competizione è sul filo del rasoio, con entrambe le barche a pari merito.

Champions League: Inter trionfa, Milan sconfitto

In Champions League, l'Inter ha dominato lo Stella Rossa di Belgrado con un netto 4-0, mentre il Milan ha perso 1-0 contro il Bayer Leverkusen. Risultati contrastanti per le due squadre milanesi nel massimo torneo europeo.

Scandalo calcio: Zanetti e Inzaghi saranno sentiti dalla Procura di Milano

Javier Zanetti e Simone Inzaghi verranno presto ascoltati dalla Procura di Milano nell'ambito dello scandalo legato al calcio. Anche la casa del cantante Emis Killa, tifoso milanista e socio di uno degli imputati, è stata perquisita nell'ambito dell'inchiesta.

Giuseppe Conte esclude alleanze con il Pd nelle regionali

Giuseppe Conte ha escluso definitivamente la possibilità di formare un'alleanza con il Pd nelle prossime elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. La decisione segna un ulteriore allontanamento tra le due forze politiche.

Morto l'imprenditore e politico Francesco Merloni

È scomparso a 95 anni l'imprenditore Francesco Merloni, ex parlamentare e ministro, noto per il suo contributo all'industria e alla politica italiana. Merloni ha lasciato un'eredità significativa nel mondo degli affari e delle istituzioni.