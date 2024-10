Marsala, scontro tra due utilitarie in piazza Caprera e traffico bloccato

04/10/2024 11:25:00

Traffico bloccato questa mattina anche in piazza Caprera a Marsala, a causa di un incidente. A scontrarsi, intorno alle 10:30, sono state due utilitarie, una Smart For Two bianca e una vecchia Fiat Seicento rossa.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per le persone a bordo delle due auto, ma per un bel po' il traffico è andato in tilt, con la colonna di veicoli provenienti dalla Via Nino Bixio e gli altri dalla via Tunisi e da Via Mazara, imbottigliati nella piazza.

E questa mattina, come abbiamo raccontato su tp24, il traffico è rimasto impantanato per venti minuti, al lungomare nei pressi del porto, dove due autobus in senso di marcia opposto non riuscivano a passare a causa della carreggiata ristretta dalle transenne del cantiere per i lavori di riqualificazione che tra l'altro sembrano di nuovo fermi. Da qualche giorno, infatti, non si vedono uomini e mezzi al lavoro, dopo l'evento dell'abbattimento dei ruderi.