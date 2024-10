Marsala, finalmente rimossa l'auto abbandonata in contrada Berbaro

10/10/2024 08:06:00

Finalmente, dopo oltre un mese di segnalazioni, l'auto abbandonata in contrada Berbaro è stata rimossa. La svolta è avvenuta dopo l'articolo pubblicato da TP24 il 6 ottobre, che ha contribuito a risolvere una situazione di degrado che preoccupava i residenti della zona.

Il nostro lettore, che aveva segnalato il problema, ci ha scritto queste parole: "Volevo dirvi che dopo la vostra segnalazione del 6 ottobre, la mattina del 7 ottobre l'auto è stata rimossa dall'incrocio in contrada Berbaro. Ringrazio TP24 per aver innescato nel proprietario quel poco di amor proprio che lo ha portato a rimuovere il problema. In ogni caso, lo voglio pubblicamente ringraziare perché il suo gesto, nonostante tutto, non era scontato."

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.