La Pallamano Marsala vince la medaglia d'oro al Trofeo Coni di Beach Handball

10/10/2024 10:54:00

Spettacolare prestazione dei ragazzi della Pallamano Marsala che, rapprentando la Sicilia, vincono la medaglia d'oro Under 14 mista del Trofeo Coni Nazionale di Beach Handball tenutosi a Le Capannine di Catania nel Week End scorso ed organizzato a cura della Federazione Nazionale in collaborazione con il Comitato Regionale Sicilia Area 9. La formazione siciliana contava sei decimi del roster con tesserati della Pallamano Marsala ed era inserita nel girone D di qualificazione insieme a Bolzano, Lazio e Calabria. Un girone a quattro che ha visto primeggiare gli Under siciliani, sempre in campo come da regolamento con 2 ragazzi e 2 ragazze più il portiere, vincere tutti gli incontri succedutisi con il risultato di 3-0 grazie a 154 reti segnate a dispetto di sole 54 subite.

Nel quarto di finale ad eliminazione diretta i ragazzi di Coach Vito Di Giovanni hanno battuto Trento sempre con il risultato di 3-0, confermando il trend positivo che li ha portati a giocarsi la semifinale che vedrà la Sicilia sconfiggere il Veneto sempre per 3-0. Una finale, quella contro la Sardegna, che impegnerà non poco il quintetto in campo sull'arenile catanese ma che con l'ottima prova di tutto il roster verrà portato a casa in un match thriller terminato 1-1 e vinto dalla Sicilia agli Shot Out per 9-8. Una medaglia d'oro conquistata con il sudore della fronte, in vere battaglie sportive che, anche se hanno visto risultati sempre largamente a favore della Sicilia, hanno nascosto insidie che avrebbero potuto far perdere questa grande opportunità di vittoria. Un successo che non nasce per caso perchè foriero di una grande attenzione al settore giovanile e del conseguente sviluppo sul territorio di questo fantastico sport apportato dalla Pallamano Marsala. Una programmazione mirata che ha già portato grandi risultati nella stagione passata e che di sicuro ne porterà altrettanti in questa che si accinge ad iniziare.

Questo il Roster che ha vinto la Medaglia d'Oro:

- Francesco Culicchia - Pallamano Marsala;

- Ilaria Di Giovanni - Pallamano Marsala;

- Federico De Vita - Pallamano Marsala;

- Giulia Torrente - Pallamano Marsala;

- Sara Rindinella - Pallamano Marsala;

- Pasquale Stabile - Pallamano Marsala;

- Giuseppe Scudiscio - Asd Gagliano;

- Leonardo Mineo - Asd Gagliano;

- Maria Brunetto - Asd Halikada;

- Fabiola Antona - Asd Halikada.

Credits: foto Pallamano Marsala.