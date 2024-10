 "Iddu - L'ultimo padrino": il film su Messina Denaro proiettato anche a Campobello

10/10/2024 16:00:00

Il film "Iddu - L'ultimo padrino", ispirato alla vita del boss mafioso Matteo Messina Denaro, sarà proiettato anche a Campobello di Mazara, la cittadina trapanese dove il latitante si era nascosto negli ultimi anni prima di essere catturato. L'opera sarà trasmessa presso il Cine-teatro Olimpia "Gregorio Mangiagli" dal 24 al 29 ottobre (escluso il giorno 26), con proiezioni dedicate alle scuole alle ore 10, e per il pubblico alle ore 18.30 e 21.

L'annuncio è stato dato dal sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, che ha sottolineato l'importanza di affrontare il fenomeno mafioso attraverso la cultura: "È necessario conoscere la mafia per combatterla. La mafia si combatte anche con la cultura, bisogna conoscere il fenomeno e parlarne il più possibile per sconfiggerlo", ha dichiarato Castiglione.

Il sindaco ha poi aggiunto che la cattura di Matteo Messina Denaro, che negli ultimi anni della sua latitanza si era nascosto a Campobello, supportato da una rete di fiancheggiatori, ha rappresentato un momento storico cruciale per la liberazione del territorio. Ha anche evidenziato come molte persone del luogo fossero ignare della presenza del boss, sottolineando l'importanza di una lotta collettiva contro la mafia, che deve coinvolgere tutti, ma soprattutto le nuove generazioni.

L'iniziativa vuole sensibilizzare la comunità, in particolare i giovani, sull'importanza di conoscere e comprendere il fenomeno mafioso per poterlo contrastare. La proiezione del film diventa così un'occasione di riflessione e dialogo per contribuire alla costruzione di un futuro libero dalla criminalità organizzata.