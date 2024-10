Irene Grandi celebra 30 anni di carriera. Due le tappe del suo tour in Sicilia

10/10/2024 00:00:00

Irene Grandi celebra i suoi trent'anni di carriera con un tour teatrale che toccherà anche la Sicilia con due imperdibili tappe: il 24 novembre al Teatro Golden di Palermo e il 25 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. Entrambi gli eventi sono organizzati da GN Events di Gianni Napoli e promettono di essere serate cariche di emozioni e ricordi. Sul palco, insieme a Irene Grandi, ci saranno Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti come corista e polistrumentista.

Il tour, intitolato "Fiera di Me", segna un'importante tappa nella carriera di una delle voci più amate e riconosciute del panorama musicale italiano. Irene Grandi, con la sua energia e passione, ripercorrerà le tappe fondamentali del suo percorso musicale iniziato nel 1994, proponendo al pubblico una scaletta che comprenderà i suoi maggiori successi, collaborazioni indimenticabili e nuove esplorazioni musicali.

Tra i brani che sicuramente emozioneranno il pubblico ci sono hit come "In vacanza da una vita", "La tua ragazza sempre", "Bruci la città", e "Prima di partire per un lungo viaggio". Ciascuna canzone racconta una parte del percorso artistico di Irene Grandi, che negli anni ha saputo reinventarsi e sperimentare nuove strade senza mai perdere la sua autenticità.

Il tour prende il nome dal singolo "Fiera di Me", uscito il 17 maggio scorso, che rappresenta un inno alla rinascita e alla forza interiore. Con questo brano, Irene celebra il passato, ma guarda con determinazione al futuro, pronta ad affrontare nuove sfide artistiche. L'11 ottobre, inoltre, è prevista l'uscita di un nuovo singolo, "Universo", che affronta tematiche profonde come l'alienazione nella società moderna, esplorando le emozioni che nascono nel tentativo di trovare autenticità in un mondo sempre più superficiale.

Per chi desidera assistere a queste straordinarie serate, i biglietti sono disponibili ai link indicati. Il tour "Fiera di Me", organizzato da Imarts - International Music And Arts, con Radio Subasio come partner ufficiale, rappresenta un'occasione unica per rivivere i momenti più significativi della carriera di Irene Grandi e per celebrare con lei trent'anni di successi.