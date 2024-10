Trapani, sdegno e rabbia per la Porsche sullo stallo dei disabili

12/10/2024 15:15:00

Interviene anche l'Ente benefico Live Charity sul caso della Porsche completamente elettrica, fotografata in centro a Trapani sullo stallo delle auto per i disabili (Ne abbiamo parlato qui).

"Ci arriva questa segnalazione: auto parcheggiata (fronte ex Banca d’Italia) su stallo disabili, senza alcun pass. Come ente benefico facciamo una fatica immane per sensibilizzare tutti (la Multa Morale con il patrocinio del Comune, è solo l’ultimo degli esempi) al senso civico, ad evitare anche solo un secondo di lasciare l’auto dove non è consentito (che sia stallo disabili, scivolo, marciapiede, stallo moto, strisce pedonali). È semplicemente inammissibile … C’è ben poco da commentare".

Live Charity ricorda inoltre l'iniziativa "Multa Morale", lanciata qualche mese fa con il patrocinio del Comune di Trapani, per contrastare i parcheggi selvaggi su stallo disabili, stallo moto, strisce pedonali.