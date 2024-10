Calcio a 5: buona la prima per il Marsala Futsal, 6-5 al Villaurea

14/10/2024 07:00:00

Buona anzi ottima la prima di Campionato nel Girone H di serie B per il Marsala Futsal che al Palasancarlo ritrova il proprio caloroso pubblico a cui regala una vittoria ampia conquistata a denti stretti contro il Villaurea Monreale. Un match terminato 6 a 5 giocato con grinta, fisicità, tecnica, cuore. Lo stesso cuore che gli ex Vito Pizzo e Gabriele Pellegrino hanno dato alla società che li ha voluti premiare ieri in campo, il primo per aver guidato da capitano un team verso la B e la conquista lo scorso anno del quarto posto, il secondo per essere stato l’uomo spogliatoio. Il Marsala Futsal conquista i primi 3 punti, sa già su cosa lavorare per affrontare la prossima trasferta (prima ci sarà la Coppa il 16 di ottobre in casa contro Mistral Palermo) che si terrà il 26 ottobre sul campo del Drago Acireale, in quanto alla seconda giornata per la ‘banda Torrejon’ sarà turno di riposo.

Primo tempo_ Le squadre entrano in campo reattive, il Marsala si scontra subito contro la barriera fisica e tattica del Monreale, di contro gli ospiti trovano i padroni di casa concentrati su ogni reparto. Per questo la prima parte di gara - che connoterà tutto l’incontro - è segnata da diversi falli e da ammonizioni per parte, sbloccata al 5’ dal primo goal stagionale del neo acquisto Barroso che finalizza un assist di Abate su scambio veloce. Dopo un tiro alto di Foderà al volo, è Vallarelli che si trova impegnato ad evitare il pareggio del Villaurea. Tra un fallo e una punizione non sfruttata dagli ospiti, è il Marsala ad assediare l’area monrealese prima con i lampi di Sanalitro e poi con il palo di Patti e al 13’ è proprio quest’ultimo a segnare il 2 a 0 servendosi della ribattuta infausta del portiere avversario. Il Villaurea dovrà attendere il 19’ per trovare il primo goal con Giannusa su tiro libero ma le speranze di accorciare le distanze sfumano quando un minuto dopo l’azzurro Abate mette a segno la sua zampata fulminea grazie all’assist di Barroso. Il primo tempo termina 3 a 1 per il Marsala Futsal.

Secondo tempo_ Alla ripresa le squadre non abbandonano la tensione che anzi sale. Torrejon è il vero sesto uomo in campo per la sua ‘banda’: urla, incita, consiglia, soffre con i suoi ragazzi soprattutto dopo la rete di Pierro che salta il portiere grazie ad un passaggio al bacio di Abate. E’ qui che il Marsala inizia a subire le pressioni del Villaurea che di certo è arrivato a Capo Boeo per fare risultato: al 5’ su una rimessa, a Giannola basta un tiro centrale e fulmineo per battere Vallarelli e un minuto più tardi, il 4 a 3 nasce da un pallone rubato ai padroni di casa con Cassata che riceve una buona palla dal compagno Giannusa e quasi da terra va in rete. Uno schiaffo per il Marsala che si sveglia solo in seguito ad un fallo in area con Barroso che non fallisce al 7’ su rigore. Due minuti più avanti, ancora Patti è protagonista di un goal, complice una deviazione, che ha cercato fortemente lottando su ogni pallone. Ma la gara è più aperta che mai. Vallarelli salva ancora la sua squadra da un tiro ravvicinato ma nulla può sul tiro dalla metà campo di Abisso. Il Villaurea si porta sul 6 a 4. Fase concitata sul finale di partita, con occasioni per parte e gli ospiti che cercano col portiere di movimento di acciuffare un pareggio. Proprio quando il timer segna lo 00:00, una ripartenza fortunata di Abisso mette Giannola nelle condizioni di segnare il 6 a 5.

Marsala Futsal 2012: Vallarelli, Buffa, Costigliola, Patti, Caro, De Bartoli, Abate, Pierro, Romano, Fodera, Sanalitro, Bonafede. All: Torrejon

Villaurea PA Monreale: Azzarello, Mistretta, Di Dio, A. Orlando, Cassata, G. Orlando, Giannusa, Abisso, Giannola, La Barbera, Ingrassia, Passannanti. All. Speciale-Gallo.

Marcatori: Barroso (5’ p.t., 7’ s.t. R.), Patti (13’ p.t., 9’ s.t. ), Abate (20’ p.t.), Pierro (1’ s.t.) - MF2012; Giannusa (19’ p.t.), Giannola (5’ s.t., 20’ s.t.), Cassata (6’ s.t.), Abisso (20’ s.t.) - VM.

Ammoniti: Pierro (MF2012); Cassata, La Barbera (VM)

Arbitri: Maurizio Cipolla, Francesco Saverio Lupinacci, Emilio Fardella