Marsala, altra operazione di Polizia Municipale e Carabinieri: sequestrati 14 motorini

17/10/2024 16:46:00

Nella tarda serata di ieri, a Marsala, si è svolta una nuova operazione congiunta tra Polizia Municipale e Carabinieri, volta al controllo del territorio e alla verifica del rispetto delle normative in vigore. L’intervento, avvenuto nella contrada Ciavolo, ha portato al sequestro di ben 12 motocicli privi di targa e sprovvisti di assicurazione. Oltre a questi, sono stati sequestrati altri due motocicli targati, guidati da cittadini stranieri privi della patente di guida. Questa operazione segue quelle precedenti che nelle settimane scorse hanno portato al sequestro di tanti motorini.

Le 12 moto senza targa sono state affidate a un centro di rottamazione autorizzato, mentre i due veicoli targati sono stati portati al Comando della Polizia Municipale per ulteriori verifiche.

L’operazione ha coinvolto anche la statale Marsala-Petrosino, dove sono state elevate oltre dieci sanzioni per violazioni al Codice della Strada, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza stradale.

Non solo controllo del traffico: la squadra Annonaria della Polizia Municipale ha eseguito verifiche in diversi esercizi commerciali della zona. I risultati di questi controlli sono attualmente al vaglio del Comando, in attesa di ulteriori sviluppi.

Questa operazione rappresenta l'ennesimo esempio della collaborazione tra le forze dell'ordine locali, finalizzata a contrastare l’illegalità e a mantenere l'ordine pubblico sul territorio marsalese.