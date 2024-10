18 Ottobre: Sinwar ucciso, la guerra al bivio. Sinner in finale a Riad. Via libera alla manovra da 30 miliardi

18/10/2024 07:09:00

La morte di Yahya Sinwar, il “macellaio di Khan Younis” e mente dietro al massacro del 7 ottobre, riapre drammaticamente la questione degli ostaggi e segna un nuovo punto di svolta nella guerra tra Israele e Hamas. Sinwar è stato ucciso quasi per caso durante un’operazione israeliana a Gaza. Il suo possibile successore sarà probabilmente il fratello, ma per ora le implicazioni della sua morte sono chiare: la tensione rimane alta, e Israele non sembra voler arrestare le operazioni militari.

Bce taglia i tassi, risparmi sui mutui

Mentre l’inflazione continua a calare, la Bce ha annunciato un taglio dei tassi di 25 punti base. Una misura che si traduce in un risparmio stimato di 18 euro al mese per chi ha un mutuo a tasso variabile, dando respiro alle famiglie e ai consumatori in difficoltà economiche.

Sinner in finale a Riad contro Alcaraz

Domani, nel Six Kings Slam di Riad, la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà uno degli eventi sportivi più attesi del momento. I due giovani fuoriclasse si contenderanno un montepremi record di 6,5 milioni di dollari. Ieri, Sinner ha battuto Novak Djoković dopo una lunga battaglia in tre set (6-2, 6-7, 6-4), mentre Alcaraz ha sconfitto Rafael Nadal in due set (6-3, 6-3). Un match storico attende gli appassionati di tennis.

Giornata di scioperi in tutta Italia

Oggi è una giornata di mobilitazioni in diversi settori. L’automotive, con Stellantis in prima fila, si ferma per chiedere garanzie sulla produzione, mentre scioperano anche i settori dei trasporti, della scuola, dell’Inps e dei vigili del fuoco. Sono previsti disagi per 24 ore.

Manovra 2025, polemiche ma piacciono ai mercati

Nel Consiglio dei Ministri si è dato il via libera alla manovra economica per il 2025, con un pacchetto da 30 miliardi di euro. Tra i punti salienti: il bonus bebè per le famiglie con reddito Isee fino a 40mila euro e un contributo di 3,5 miliardi di euro da parte delle banche. Nonostante le polemiche interne e i dubbi espressi dall’opposizione, i mercati hanno reagito positivamente. Oggi si attendono i giudizi di S&P Global e Fitch.

Cassazione conferma condanne per Desirée Mariottini

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per la morte di Desirée Mariottini. Alinno Chima e Mamadou Gara dovranno scontare rispettivamente 26 e 22 anni di carcere per il terribile omicidio che scosse l’Italia.

Mbappé ammette rapporto consensuale, ma la vicenda si complica

L’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale, che dice essere stato consensuale, ma non con la ragazza che lo ha denunciato. La vicenda legale del calciatore si complica, mentre il mondo dello sport osserva con attenzione.

Sciopero generale e arringa di Bongiorno nel processo Open Arms

A Palermo, l’avvocata Giulia Bongiorno è intervenuta con la sua arringa in difesa del ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. L’accusa contro l’ex ministro degli Interni rimane grave, e la Lega ha deciso di scendere in piazza a sostegno di Salvini, con manifestazioni previste per oggi.

Meta licenzia 20 dipendenti per uso improprio dei buoni pasto

Meta ha licenziato 20 dipendenti dopo che è emerso che avevano utilizzato i buoni pasto per acquistare beni non consentiti, come dischetti anti-acne, calici da vino e detersivi per il bucato. Il caso ha suscitato clamore, soprattutto per la severità del provvedimento.

Migranti, accordo a metà al vertice UE

Il vertice UE sui migranti ha portato a un accordo parziale. Il modello Albania, già attuato dall’Italia, piace a Polonia e Olanda, ma non convince gli altri stati membri. Oggi si terranno le udienze di convalida dei fermi per i 12 migranti trasferiti dall’Italia all’Albania.