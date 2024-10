19 Ottobre 2024: fallisce il piano di Meloni, Salvini e il processo Open Arms

19/10/2024 07:52:00

Le principali notizie di oggi, 19 ottobre 2024.

Migranti, il piano Albania fallisce: oggi rientrano in Italia

Una nuova battuta d’arresto per il piano del governo italiano sui migranti. I 12 migranti portati in Albania torneranno in Italia già oggi, come deciso dai giudici di Roma. La decisione si basa su una sentenza Ue, secondo cui i paesi dai quali provengono non sono considerati «sicuri». Questa decisione ha fatto infuriare Giorgia Meloni, che ha subito convocato un Consiglio dei Ministri per cercare soluzioni e superare l’impasse.

Processo Open Arms: Bongiorno difende Salvini, attesa la sentenza a dicembre

Ieri, nel processo Open Arms, l’avvocato Giulia Bongiorno ha difeso per tre ore Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per aver bloccato lo sbarco dei migranti nel 2019. Bongiorno ha attaccato duramente le Ong, definendole «bighellonanti». La sentenza è attesa per il 20 dicembre.

Meloni in Libano e Giordania: aiuti umanitari e questione profughi siriani

La visita di Giorgia Meloni in Giordania e Libano si è concentrata sugli aiuti umanitari per Gaza, la gestione dei profughi siriani e la pace nella regione. Mentre Meloni lavora per trovare un punto d’intesa, Israele prosegue la sua offensiva contro Hezbollah, nonostante le pressioni dell’Occidente per una tregua che favorisca il rilascio degli ostaggi.

Sciopero unitario per salvare Stellantis e il settore auto

Per la prima volta in trent’anni, 20.000 persone si sono unite per manifestare a sostegno del settore automobilistico, in particolare per chiedere la salvaguardia di Stellantis. Oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà l’ad di Stellantis Carlos Tavares per discutere il futuro della produzione in Italia.

Allerta maltempo in Emilia-Romagna e cinque altre regioni

Il maltempo continua a flagellare diverse regioni d’Italia. Dopo i danni in Toscana, Veneto e Piemonte, oggi l’allerta è rossa in Emilia-Romagna e arancione in altre cinque regioni, tra cui Calabria e Piemonte. Si temono frane, allagamenti e danni a infrastrutture critiche.

Mbappé ammette, ma la situazione si complica

Kylian Mbappé ha ammesso un rapporto sessuale, che sostiene essere stato consensuale, ma non con la donna che lo ha accusato di stupro. La situazione giudiziaria del fuoriclasse si complica ulteriormente, mentre il Paris Saint-Germain osserva da vicino l’evolversi della vicenda.

Alcaraz e Sinner si contendono 6,5 milioni di dollari a Riad

Oggi alle 20 a Riad andrà in scena la finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il vincitore si porterà a casa un montepremi da 6,5 milioni di dollari. Sinner arriva carico dopo aver battuto Novak Djoković, mentre Alcaraz ha superato Rafael Nadal in semifinale.