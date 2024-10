Sicilia, morto in un incidente un operaio della Forestale

20/10/2024 11:38:00

Un tragico incidente è avvenuto a Tortorici, comune della provincia di Messina. Una jeep della Forestale con tre operai a bordo è precipitata da un viadotto. Nonostante la strada fosse asciutta – la pioggia era caduta solo nelle prime ore del mattino – il conducente ha perso il controllo del veicolo, precipitando nel vuoto.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando di Messina, una squadra S. Agata Militello e l’autogru dalla sede centrale per il recupero del mezzo.

Gravissimo il bilancio dell'incidente. Uno degli operai, infatti, ha perso la vita, il 61enne Sebastiano Calà Campana, mentre altri due sono feriti: uno in maniera più lieve ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sant'Agata di Militello, l'altro, in condizioni più gravi, è stato estratto dalle lamiere ed è stato portato in elisoccorso al Policlinico "G. Martino" di Messina. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.