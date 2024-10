Continua la pioggia in Sicilia, allerta gialla in provincia di Trapani

22/10/2024 08:58:00

Continua il maltempo in Sicilia, con previsioni che non promettono miglioramenti a breve. Per la giornata di oggi, martedì 22 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per alcune aree della regione, come la Sicilia Occidentale e quella Orientale. Dalla serata di ieri, intense precipitazioni e forti raffiche di vento hanno colpito in particolare la zona ionica, coinvolgendo i settori del messinese e del catanese.

L’allerta arancione è stata dichiarata fino alle 24 di ieri per le aree costiere del messinese e del catanese, dove i temporali si sono abbattuti con violenza nella giornata di ieri.

Questo sistema depressionario in movimento sul Mar Ionio continuerà a portare piogge, temporali e instabilità su gran parte dell’isola.

Le previsioni meteo per oggi non lasciano spazio a miglioramenti immediati. In mattinata, i settori occidentali della Sicilia vedranno un cielo variabile, ma i settori ionici settentrionali continueranno a essere interessati da rovesci, temporali e venti forti. Anche le zone meridionali dell’isola potrebbero essere interessate da fenomeni sparsi.