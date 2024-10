23/10/2024 17:00:00

Il Comune di Campobello di Mazara in dissesto finanziario.

Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Castiglione in un videomessaggio pubblicato sui social, nel quale preannuncia la delibera di giunta.

"Sono consapevole di avere condotto un'amministrazione sempre volta alla salvaguardia del nostro ente - ha detto il sindaco - quello che si è verificato non è il risultato di sperpero da parte della mia amministrazione ma situazioni che si sono accumulate negli anni". Una scelta obbligata, secondo il primo cittadino. "La strada migliore da percorrere è quella del dissesto - ha aggiunto - questa parola non deve preoccuparvi, perché ai cittadini nulla cambierà. Ci saranno delle restrizioni ma non vi saranno ripercussioni per le tasche". Una delle condizioni del dissesto è quello dell'innalzamento dei tributi al massimo consentito dalla legge, "e questo è già così da anni", ha proseguito.

La dichiarazione del dissesto avviene dopo l'ultima relazione della Corte dei Conti che in 97 pagine ha sollevato quesiti all'Amministrazione comunale (che sarà chiamata a rispondere) per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'ente. A partire dai bilanci per poi passare alla riscossione dei tributi locali sul quale il Comune - secondo la Corte dei Conti - in questi anni non ha programmato un piano di riscossione. Solo due anni fa l'amministrazione comunale ha presentato un piano di riequilibrio ma non sarebbe stato rispettato.