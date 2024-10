Marsala, sequestrati altri motorini senza targa e senza assicurazione

25/10/2024 13:14:00

Ulteriore operazione di controllo del territorio della Polizia Municipale di Marsala.

Dalle prime ore di questa mattina, due pattuglie - coordinate dal comandante Vincenzo Menfi - hanno proceduto al sequestro di altri 26 motocicli, intervenendo sulla via Mazara (fino al confine con Petrosino), nonché in contrada Fornara, sempre sul versante sud del territorio comunale. I mezzi erano tutti privi di targa e sono in corso verifiche riguardo ad assicurazione e requisiti di guida per i conducenti, tutti stranieri. Il corposo sequestro segue gli altri effettuati nelle scorse settimane, per un totale di quasi 80 moto fermate e avviate ad un centro di rottamazione autorizzato.

Obiettivo prioritario di queste operazioni di controllo è quello di rendere sicura la viabilità, ma anche di agire in via precauzionale, tenuto conto che un veicolo senza targa ne impedisce l'identificazione nel caso fosse utilizzato per compiere reati.