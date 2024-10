Mazara in marcia per "Achille" e "Blanco": i due cani uccisi brutalmente

27/10/2024 12:00:00

Questo pomeriggio Mazara del Vallo sarà teatro di una manifestazione dedicata alla memoria di Achille e Blanco, due cani di quartiere uccisi brutalmente. "Vogliamo giustizia per Achille e Blanco" è il messaggio degli organizzatori, per chiedere chiarezza e azioni concrete contro la crudeltà sugli animali.

I due cani erano scomparsi lo scorso 20 settembre e, dopo giorni di ricerche, sono stati ritrovati nelle campagne di contrada Santa Maria, visibilmente vittime di maltrattamenti. Achille è stato ritrovato con evidenti segni di avvelenamento, mentre Blanco presentava ferite gravi, suggerendo una vera e propria esecuzione.

L’indignazione pubblica non ha tardato ad arrivare, diffondendosi rapidamente sui social, dove molti cittadini hanno espresso il proprio sgomento e chiesto giustizia per i due animali. La sezione mazarese dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) ha subito mobilitato i suoi sostenitori, denunciando l’accaduto come un segnale preoccupante di insensibilità e violenza.

La manifestazione si svolgerà alle 17.30 con partenza da piazza Mokarta e arrivo al palazzo comunale in corso Umberto I, con l’obiettivo di ricordare Achille e Blanco e chiedere alle autorità azioni concrete per garantire la sicurezza degli animali sul territorio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Animalisti e punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere e rispettare tutti gli esseri viventi.