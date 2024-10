Il giallo dell'uomo accoltellato a Trapani. Un arresto per tentato omicidio

30/10/2024 07:57:00

Un episodio di violenza è avvenuto a Trapani, dove un uomo è stato accoltellato pare dopo un tentativo di rapina.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, Giancarlo Caruso, ha convalidato ieri l’arresto di uno degli uomini fermati dalla polizia. L’accusa è di tentato omicidio, con richiesta di custodia cautelare in carcere da parte della Procura. Ma ci sono alcuni punti poco chiari della vicenda.

Intanto sul luogo dell'aggressione. L'uomo, arrivato in ospedale, ha raccontato che, era diventato papà da poche ore, aveva accompagnato la moglie al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Antonio Abate per il parto. Uscendo dalla struttura per tornare alla sua auto, è stato avvicinato da due uomini che, armati di coltello, gli hanno intimato di consegnare il portafoglio, riporta il Gds. Di fronte alla reazione della vittima, uno degli aggressori ha estratto il coltello e l’ha colpito ripetutamente, ferendolo gravemente alla mano e ad altre parti del corpo. Anche sulle cause dell'aggressione ci sono alcune cose poco chiare, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti.

Nonostante le ferite, l'uomo è riuscito a tornare al pronto soccorso per ricevere cure mediche. Nel frattempo, la polizia, allertata immediatamente, ha avviato le indagini per identificare e fermare i responsabili. La descrizione fornita dalla vittima ha permesso agli agenti di individuare due sospetti, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Uno di loro, ritenuto colui che ha materialmente inferto i colpi di coltello, è stato tratto in arresto, e il giudice ha successivamente convalidato la misura cautelare in carcere.