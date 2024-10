Guasti agli scuolabus di Erice: la replica del sindaco Toscano e la controreplica del consigliere Maltese

30/10/2024 17:30:00

Continuano le polemiche ad Erice riguardo al servizio scuolabus. Dopo le proteste delle famiglie per i guasti allo scuolabus, riportate nell’articolo “Scuolabus a Erice: famiglie protestano per i continui guasti”, la sindaca Daniela Toscano interviene per chiarire la situazione e rispondere alle critiche del consigliere Vincenzo Maltese di Fronte Comune.

"In primo luogo, il guasto meccanico che ha impedito il regolare svolgimento del servizio è stato subito individuato ed il servizio riprenderà regolarmente oggi", ha dichiarato la Sindaca, sottolineando che "è fuorviante rappresentare la situazione come emergenziale e senza soluzione in vista". La sindaca Toscano ha spiegato che il problema tecnico è stato risolto rapidamente, permettendo di evitare un’interruzione prolungata del trasporto scolastico.

In merito alla gestione dei mezzi, la Sindaca ha precisato che "anche nel caso di indisponibilità prolungata del mezzo, è previsto dal contratto di appalto con la ditta che gestisce alcune linee, la possibilità di reperire un mezzo sostitutivo per garantire la continuità del servizio scuolabus".

La Sindaca ha voluto poi fare chiarezza sulla gratuità del servizio, che "continua ad essere totalmente gratuito per le famiglie ericine, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli Enti Locali vicini al nostro". Toscano ha evidenziato "lo sforzo non indifferente per le casse comunali" per mantenere questa agevolazione, soprattutto in un contesto in cui "anche l’orientamento della Corte dei Conti tende verso forme di graduazione delle tariffe per coprire i costi sostenuti dall’ente locale".

Rispondendo alle considerazioni del consigliere Maltese, la Sindaca ha infine aperto alla possibilità di "introdurre una tariffa graduata sulla base del reddito delle famiglie", come soluzione che "potrebbe parzialmente coprire il costo del servizio, garantendo risorse aggiuntive da destinarsi ad un possibile ed ulteriore potenziamento del servizio". Concludendo, la sindaca Toscano ha invitato il consigliere Maltese a "contribuire a un dibattito costruttivo e responsabile, che superi gli steccati politici e sia volto a migliorare i servizi per la nostra comunità, piuttosto che alimentare allarmismi infondati".

Il consigliere Maltese replica alla Sindaca sul caso scuolabus: "Le famiglie meritano risposte, non silenzio" - In una controreplica, il consigliere comunale di Erice, Vincenzo Maltese, ha risposto alla Sindaca Daniela Toscano in merito ai disservizi del servizio scuolabus, evidenziati dalle proteste delle famiglie. Maltese ha chiarito che la segnalazione dei problemi non è "allarmismo", ma una richiesta legittima di attenzione e trasparenza.

Maltese ha sottolineato che i guasti frequenti dello scuolabus non sono stati mai messi in dubbio, ma il problema risiede nella vetustà dei mezzi, che provoca interruzioni continue del servizio. A ottobre, ad esempio, il mezzo è rimasto fuori servizio per diversi giorni senza un veicolo sostitutivo, lasciando famiglie e bambini in difficoltà.

Ecco le parole di Maltese: "Segnalare un disservizio non è creare allarmismo o forse la Sindaca preferirebbe il silenzio quando viene reso noto un problema che riguarda la sua gestione dei servizi pubblici? Che i continui guasti ai mezzi vengano tempestivamente individuati e lo scuolabus venga ogni volta riparato non lo ha messo in dubbio nessuno. Ciò che si evidenzia attraverso la lettera dei genitori fruitori del servizio è il perpetrare del disservizio causato dalla vetustà dei due mezzi. Basti pensare che nel solo mese di ottobre lo scuolabus è rimasto fermo dal 3 al 7, il 22 nuovamente in officina e dal 23 al 28 servizio sospeso e senza mezzo sostitutivo perché questa opzione è prevista solamente dopo tre giorni di sospensione e di fermo. È inconcepibile pensare che bambini dai 3 ai 12 anni possano rimanere bloccati su uno scuolabus, in città o a metà montagna in attesa che qualcuno vada a recuperarli, così come è inaccettabile che i genitori debbano all'improvviso lasciare le proprie attività per raggiungere lo scuolabus in panne".

Il consigliere ha anche criticato la proposta di una tariffa proporzionale al reddito per garantire la continuità del servizio, vedendola come un’ammissione implicita di una gestione carente. Infine, ha invitato la Sindaca a mantenere l’impegno promesso pubblicamente di fornire nuovi scuolabus e ha esortato l’amministrazione a risolvere definitivamente il problema per garantire alle famiglie un servizio scolastico sicuro e affidabile.