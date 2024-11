Trapani, scuola: il benvenuto a Nugnes, i saluti di Vaccara

02/11/2024 22:40:00

“Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al dottore Davide Nugnes nominato alla guida dell’Ambito territoriale di Trapani dell’Ufficio scolastico”. Lo affermano il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino e il segretario generale Uil Scuola Rua Fulvio Marino.

“Il nostro auspicio – aggiungono – è quello di poter instaurare sin da subito un proficuo rapporto di collaborazione, improntato al confronto e al dialogo costruttivo, che ci permetta di raggiungere obiettivi di crescita sempre migliori nell’ambito delle nostre rispettive attività”.

Questo invece il messaggio di saluto dell'uscente, Antonella Vaccara: "Martedì 29 ottobre si è concluso il mio incarico come Dirigente dell'Ufficio XI - Ambito di Trapani.

Un'esperienza intensissima che mi ha permesso di conoscere meglio la mia provincia, le sue scuole, le persone che si adoperano quotidianamente per formare le giovani generazioni, aggiungendo alle prospettive dalle quali avevo già avuto modo di conoscere tutto questo come studente, docente, dirigente, genitore, amministratore, una prospettiva nuova, un nuovo punto di osservazione.

L'esperienza amministrativa sarà sicuramente preziosa per proseguire il cammino nel mondo del lavoro, al pari della consapevolezza degli interessi caleidoscopici e complessi che gravitano intorno al mondo dell’educazione.

Nel corso di questo importante incarico, ho incontrato molte persone, in diversi contesti e da ognuna di loro ho appreso molto.

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, incoraggiato e aiutato nelle difficoltà quotidiane; non di meno ringrazio anche tutti coloro che hanno contribuito a rendere più irto di difficoltà questo cammino. Sono coloro che mi hanno dato preziose opportunità per imparare, crescere e migliorarmi.

Da lunedì prenderò servizio presso l'IC Laura Lanza di Carini.

Ancora una volta un nuovo inizio, pieno di speranza perché, come diceva Sant'Agostino

“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle.”

Ad maiora semper!