Siccità, Sicilia sempre più a secco

03/11/2024 10:55:00

Sicilia sempre più a secco, con gli invasi che continuano a

registrare un calo nonostante le piogge che si sono registrate e in alcune zone, come Licata, hanno provocato danni ingenti. La situazione rimane drammatica e lo si evince chiaramente dall’ultimo bollettino diramato dall’Autorità regionale di bacino, quello relativo al mese di ottobre.

Il livello dell’acqua continua ad abbassarsi, rispetto ai dati rilevati nel mese di settembre, nel lago Arancio, Gorgo e diga Castello destinati ad uso irriguo, ma anche nella diga Garcia destinata prevalentemente ad uso potabile. Se il confronto si fa con il mese di ottobre dello scorso anno, viene fuori una situazione di vero e proprio allarme. In dodici mesi si è passati da 365 milioni di metri cubi ai 186 milioni attuali. Se la siccità continuerà a persistere, tra qualche mese altri invasi si aggiungeranno a quelli già da tempo a secco, come il Fanaco. In lista c’è la diga Ancipa, con conseguenze drammatiche per i comuni della provincia di Enna.

La crisi idrica in Sicilia non accenna a diminuire, dunque, con il piano di razionamento della distribuzione dell’acqua ad uso potabile che rimane invariato e potrebbe, addirittura, subire ulteriori riduzioni nei prossimi mesi.