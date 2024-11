Bonifica a Bonagia: cittadini e volontari per un ambiente più pulito

04/11/2024 17:00:00



Live Charity, organizzazione no-profit che si occupa di promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sensibilizzazione ambientale, ha così inviato una riflessione sul Sud e sulla sua voglia di cambiamento.

Il Sud e la sua voglia di cambiamento

Tanti sono gli argomenti ed i punti che bisogna cercare di migliorare in Meridione. E’ vero!

C’è anche un divario sociale tra Nord e Sud, che non si può negare.

Atteggiamenti scontati nel Settentrione (come la raccolta differenziata, le strade pulite, la cura dei Parchi e delle zone naturali) in Sicilia diventano Progetti di sensibilizzazione.

Nella mattinata del 3 Novembre Live Charity, con il Patrocinio del Comune di Valderice, ha deciso così di creare una nuova raccolta ecologica, dopo quelle di Trapani ed Erice.

Si è presentata alla Tonnara di Bonagia (provincia di Trapani) per togliere dal lungo mare i rifiuti portati dal mare e abbandonati dall’uomo.

Si e’ ritrovata alle ore 8.30 in compagnia di tanti volontari, della Cooperativa Badia Grande, ed i suoi immigrati minorenni, i volontari di Croce Rossa, le Famiglie dell’Associazione Dopo di Noi e, naturalmente, il suo Gruppo giovani Live young.

Come sempre tutti, armati di guanti e sacchi, hanno raccolto tanti rifiuti, ma in particolare plastica, bottiglie di vetro, reti da pesca e cassette di legno e polistirolo.

Solo in gruppo e con la collaborazione di tante realtà si possono ottenere dei risultati importanti e sperare nel cambiamento.

Basterebbe avere un pochino più di cura verso il nostro territorio per poter evitare di dover organizzare queste iniziative, non credete?

Il gruppo di oggi sta già pensando ad una nuova raccolta ecologica nelcomune di Valderice, verso Rio Forgia e Lido Valderice.

La prossima volta aggregati anche tu.

Comune di Valderice o di Live Charity.

“Un ambiente pulito inizia da te!!”