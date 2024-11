Meteo. Continua il bel tempo in Sicilia, ma potrebbe piovere un po'

04/11/2024 08:33:00

La Sicilia si mantiene protetta da un campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica e bel tempo su gran parte del territorio regionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Lunedì 4 Novembre

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta l'isola. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità nelle aree interne, che potrebbe rendere il cielo temporaneamente nuvoloso, ma senza rischi di precipitazioni significative. I venti saranno deboli e di direzione variabile, mentre i mari si manterranno calmi o poco mossi. Le temperature rimarranno stabili rispetto ai valori attuali.

Martedì 5 Novembre

Per martedì, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso su tutta la Sicilia. Nel corso della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità, soprattutto lungo il settore centrale e centro-orientale dell'isola. In queste zone, non si esclude la possibilità di qualche pioggia locale di debole o moderata intensità. I venti saranno prevalentemente deboli dai quadranti orientali e i mari poco mossi. Anche le temperature resteranno stazionarie, mantenendo il clima mite che sta caratterizzando l’isola in questa fase autunnale.

In sintesi, la Sicilia continua a godere di una fase di stabilità meteorologica grazie all'alta pressione, con temperature miti e poche variazioni nei prossimi giorni. Qualche nuvola in più potrebbe apparire nelle aree interne, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali del tempo.