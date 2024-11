A Marsala "Green for Change" il progetto per l'imprenditorialità giovanile e la transizione ecologica

11/11/2024 12:00:00

Si è tenuto a Marsala il 30 e 31 ottobre il kick-off meeting di "Green for Change", progetto finanziato dal programma Erasmus+ e volto a promuovere l’imprenditorialità giovanile e la sostenibilità nelle aree rurali e suburbane di varie città europee. A ospitare l’incontro inaugurale è stata l’associazione locale Amunì Step by Step, attiva in progetti internazionali per il sostegno dei giovani e lo sviluppo sostenibile, insieme a partner provenienti dalla Spagna e dal Portogallo: Loj Ojos del Jucar, Iroko DSF e Sociedade e Natureza.

Il progetto "Green for Change" mira a favorire l’imprenditorialità giovanile nelle zone meno urbanizzate dell'Europa meridionale, puntando su una crescita economica e ambientale che coinvolga giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con un focus specifico sui NEET (giovani non occupati né in istruzione né in formazione). Attraverso un programma di mobilitazione europea e un approccio fondato sulla cooperazione internazionale e l’utilizzo di strumenti digitali, il progetto intende valorizzare il potenziale delle aree rurali e suburbane per una transizione ecologica.

Formazione, scambio internazionale e sviluppo di buone pratiche

Il progetto si articolerà in diverse fasi, con un primo periodo di ricerca e azione per identificare i partecipanti e delineare le specificità di ciascun territorio coinvolto. Successivamente, i giovani prenderanno parte a un’esperienza di mobilitazione europea della durata di 14 giorni, in cui avranno l'opportunità di osservare in campo le attività di piccole e medie imprese che sono già esempi di buone pratiche in materia di sostenibilità e innovazione ecologica. In questo contesto, i giovani marsalesi saranno ospitati in Portogallo per un percorso di formazione e conoscenza reciproca, mentre Marsala accoglierà sei giovani spagnoli, offrendo loro un’immersione nelle realtà locali.

Un confronto tra tradizioni e innovazione

L’incontro del 30 e 31 ottobre si è tenuto nel museo d’arte Finestre sul mondo, un luogo che celebra il recupero delle tradizioni siciliane e l'incontro con culture di tutto il mondo. Durante le giornate, le associazioni partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le realtà associative e culturali di Marsala, creando nuove connessioni con il tessuto locale e aprendo la strada a possibili collaborazioni future.

Il progetto, che avrà una durata complessiva di due anni, si concluderà a ottobre 2025 con un convegno internazionale a Marsala, durante il quale saranno presentati i risultati ottenuti e le prospettive future per il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di sostenibilità locale ed europea.

Per maggiori informazioni e contatti è possibile scrivere a info@amuni.it.