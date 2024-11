11/11/2024 07:00:00

Caro Leo, sono passati 14 anni dalla tua prematura scomparsa, ma se potessi abbracciarti ti stringerei così forte da non farti più andare via.

Se potessi volare verrei a trovarti ogni giorno.

Se potessi raggiungerti sarebbe la prima cosa che farei.

Se tu fossi con me, il mio cuore sarebbe ancora intatto.

Ma tu non ci sei e io sono qua a fare l’unica cosa che mi è concessa di fare: Ricordarti! Il tuo ricordo è inciso nel mio cuore dove resterà per sempre!

Mi manchi Leo.

Il tuo papà

Antonino Di Giovanni