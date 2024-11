Rimpatriata speciale per gli ex alunni della 3C della Scuola Media Mario Nuccio di Cutusio

11/11/2024 19:09:00

A trent'anni di distanza dall'ultima volta che si sono seduti insieme sui banchi di scuola, gli ex alunni della classe 3C della Scuola Media Mario Nuccio di Contrada Cutusio si sono ritrovati per una serata speciale, all'insegna dei ricordi e dell'amicizia che ha resistito al tempo. A scriverci è Giuseppe Alagna, uno degli ex studenti, che ci ha raccontato dell’emozione di rivedersi dopo tanti anni. L’incontro è stato organizzato con entusiasmo da un'altra compagna, Marianna Marino, che si è occupata di rintracciare tutti i vecchi amici e di riportarli insieme, almeno per una sera, per un tuffo nel passato.

Ritrovarsi dopo così tanto tempo non è solo un’occasione per scambiare sorrisi e risate, ma anche per riflettere sui cambiamenti della vita. C'è chi è rimasto in città, chi è partito per cercare fortuna altrove, chi ha una famiglia e chi ha seguito carriere inaspettate. Per una sera, però, sono tornati a essere semplicemente quei ragazzi che condivisero speranze, sogni, e tante risate nei corridoi e nelle aule della "Mario Nuccio".

Con ogni abbraccio e ogni stretta di mano, sono riaffiorati i ricordi delle prime esperienze insieme: le interrogazioni, le gite scolastiche, i piccoli drammi dell’adolescenza e le risate spensierate. Rivedere i volti dei compagni dopo trent'anni ha permesso a ciascuno di riscoprire un pezzo della propria storia, una parte di sé rimasta lì, in quelle giornate vissute tra amicizie sincere e giovani speranze.