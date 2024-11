"Arrestate Montante"

11/11/2024 13:26:00

A dodici giorni dalla sentenza della Cassazione che ha condannato Antonello Montante per corruzione e accesso abusivo, l'ex leader di Confindustria Sicilia potrebbe presto essere arrestato. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale di Montante, riducendo la pena a 8 anni e 4 mesi di reclusione per quattro capi d’imputazione, tra cui corruzione e accesso abusivo per fatti commessi dopo il 2016.

L'avvocato Sebastiano Fazio, che rappresenta Marco Benanti, giornalista e parte civile nel processo, ha inviato una lettera all'ufficio esecuzioni della procura generale di Caltanissetta. Fazio ha richiesto di verificare lo stato dell’esecuzione della sentenza, evidenziando che la condanna di Montante, essendo superiore a 4 anni, dovrebbe comportare la carcerazione immediata in conformità con l'ordinamento penale.

Secondo Fazio, la pena complessiva, includendo l’anno già scontato da Montante in precedenza, ammonta a più di 4 anni, soglia che renderebbe obbligatoria l’esecuzione immediata della reclusione. La situazione è in attesa di una decisione dell'ufficio esecuzioni penali, che potrebbe portare a una nuova fase di detenzione per Montante.