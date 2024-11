Maltempo. Allerta arancione nel Trapanese. Scuole chiuse in Sicilia orientale

11/11/2024 17:19:00

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso per il rischio meteo. Si passa da un’allerta gialla (livello attenzione) ad una arancione in provincia di Trapani (pre-allerta) per la previsione di precipitazioni:

“Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e ionici, con apporti al suolo da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sul versante ionico nord-orientale dell'Isola, dove i fenomeni assumeranno carattere di maggiore persistenza; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".

Situazione più critica nel versante Ionico, con l'allerta rossa nella provincia di Catania e in quella di Messina.

L’allerta è valida a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani. Intanto il sindaco di Catania Enrico Trantino ha appena reso noto di avere pronta l’ordinanza per la chiusura delle scuole nella città etnea dove oggi sono rimaste aperte con qualche polemica. Quindi stavolta – visto il peggioramento – scuole chiuse nel capoluogo etneo.

Queste invece le previsioni per la provincia di Trapani:

Martedì 12 Novembre: giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperatura minima 17°C, massima 18°C. In particolare avremo pioggia anche abbondante al mattino, manifestazioni temporalesche e schiarite al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 17°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2690m alle ore 2 e la quota neve minima sarà 2340m alle ore 1. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Est al mattino con intensità di circa 14km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità di circa 23km/h, alla sera moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 24km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 21 e sarà di 4530m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.6, corrispondente a 253W/mq.

Mercoledì 13 Novembre: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, minima 16°C, massima 20°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino, bel tempo durante il resto della giornata. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 20°C, la minima di 16°C alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 28km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 32km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest alla sera con intensità tra 12km/h e 17km/h. La visibilità più ridotta si avrà a mezzanotte e sarà di 3890m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.2, corrispondente a 594W/mq.