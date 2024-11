Pioggia e temporali. Allerta meteo, scuole chiuse in alcune zone della Sicilia

11/11/2024 08:20:00

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per temporali sul settore nord-orientale della Sicilia, in particolare nel Messinese, mentre sul resto dell'isola è in vigore l'allerta gialla. Le previsioni indicano forti piogge e raffiche di vento nelle prossime 36 ore, con fenomeni temporaleschi particolarmente intensi. La situazione riguarda anche la Sardegna, dove è stata segnalata un'allerta gialla, e la Calabria meridionale.

Le condizioni di instabilità, persistenti tra Sicilia e Sardegna, potrebbero intensificarsi, portando rovesci di forte intensità, attività elettrica e venti intensi. Il dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha predisposto le misure di sicurezza necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Scuole chiuse nel Messinese e nel Catanese

In via precauzionale, diverse amministrazioni comunali del Messinese e del Catanese hanno disposto la chiusura delle scuole per lunedì 11 novembre. Tra i comuni coinvolti ci sono Taormina e Acireale, mentre a Catania le scuole resteranno aperte. Il sindaco Enrico Trantino ha spiegato che, in base alle previsioni meteo e alle consultazioni con l’aeronautica, le piogge previste durante la mattina non raggiungeranno la soglia critica. Tuttavia, è possibile che le lezioni pomeridiane vengano sospese, con una decisione che sarà presa in mattinata.

Temporali e tromba marina nel Palermitano

Violenti temporali hanno colpito ieri Palermo e i suoi dintorni, causando allagamenti e disagi nelle borgate di Sferracavallo e Mondello. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade allagate e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino, una tromba marina è stata ripresa da viaggiatori vicini alla costa. A causa del maltempo, un volo British Airways proveniente da Londra è stato dirottato verso Catania, mentre gli altri voli sono stati operati regolarmente.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Lunedì 11 Novembre: giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 6 sarà di 16°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2720m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 2390m alle ore 19. I venti saranno deboli da Est-Sud-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 8km/h, deboli da Est alla sera con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 152W/mq.

Martedì 12 Novembre: giornata caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 18°C, la minima di 17°C alle ore 7, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2720m alle ore 7 e la quota neve minima sarà 2380m alle ore 23. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud con intensità di circa 21km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 22 e sarà di 3840m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0.4, corrispondente a 210W/mq.