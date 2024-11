 Mazara: mille firme per Achille e Blanco, i due cani uccisi

12/11/2024 16:30:00

In meno di sei giorni, una petizione lanciata su Change.org dal gruppo Facebook "Giustizia per Achille e Blanco... noi non vi dimenticheremo" ha raggiunto l’obiettivo simbolico delle mille firme. Un risultato straordinario, nato dal dolore e dall’indignazione collettiva per l’uccisione di Achille e Blanco, due cani di quartiere amati e rispettati da tutta la comunità.

Il gruppo è stato creato immediatamente dopo il ritrovamento dei resti dei due cani in un terreno che si è rivelato un vero e proprio mattatoio, dove sono state scoperte anche decine di carcasse di altri animali, soprattutto cani e ovini, alcuni dei quali bruciati. Un orrore che ha scosso profondamente gli abitanti di Mazara del Vallo, che si sono mobilitati per chiedere alle autorità un’azione rapida e decisa.

L’obiettivo della petizione è quello di fare pressione sulle istituzioni affinché le indagini su questi episodi brutali proseguano senza sosta, e venga fatta piena luce su quanto accaduto. Le mille firme raccolte in pochi giorni saranno presentate al Prefetto, come segno tangibile di una comunità unita che chiede giustizia e pretende il rispetto degli animali e della vita in ogni sua forma. Il gruppo su Facebook vede in questo atto un primo passo per ottenere anche l’autopsia sui resti di Achille e Blanco, fondamentale per comprendere meglio la dinamica e l’entità delle violenze subite.

Il numero simbolico delle mille firme ricorda anche le numerose persone che sono scese in piazza per protestare contro un crimine che non può essere tollerato in una società civile. Attraverso questa petizione, la comunità intende lanciare un messaggio chiaro: Mazara del Vallo non resterà in silenzio di fronte a simili atrocità, e la memoria di Achille e Blanco continuerà a vivere come simbolo di rispetto e giustizia per tutti gli esseri viventi.