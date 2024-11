Calcio a 5: il Marsala Futsal vince di misura ad Ispica, squadra a punteggio pieno in classifica

13/11/2024 12:00:00

Termina 3 a 4 la gara tra l’Arcobaleno Ispica e il Marsala Futsal 2012 che in quel di Rosolini conquista una vittoria non facile in quanto i padroni di casa a zero punti avrebbero fatto di tutto per conquistare i primi 3 punti. Ma così non è stato, perchè il Marsala ancora una volta ha dimostrato di avere carattere, di non arrendersi, di riprendere in mano la partita e di saperla gestire. Adesso gli azzurri di Mister Torrejon sono a quota 12 punti e una partita in meno, al pari dell’Adrano che in questo quinto turno di Campionato di serie B Girone H ha riposato. In testa il Sicurlube a 15 punti e 5 gare su 5 giocate. Sabato 16 novembre il Marsala attenderà in casa il Mistral Palermo già incontrato in Coppa Divisione. Intanto ottime notizie per il giovane Nicolas Cosenza giunte prima della gara: il portiere è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 17 di Calcio a 5.

Primo tempo: nonostante la partita sia iniziata in ritardo a causa della mancanza del medico a bordo campo, sin dai primi minuti l’Arcobaleno appare agguerrito come da pronostico. E difatti è l’Ispica a conquistare la prima rete a neanche un minuto dall’inizio del match grazie a un pallone rubato alla difesa azzurra che Di Benedetto insacca dietro le spalle di Simone Vallarelli che resta a guardare. Il Marsala Futsal non si lascia spiazzare così facilmente e riporta subito la partita in pari, giocando sulle fasce con un assist arrivato ai piedi di un De Bartoli in forma sottoporta. Il 2 a 1 riporta in vantaggio l’Ispica con una rapida ripartenza e ancora Di Benedetto che in scivolata va in rete. Il secondo schiaffo alla ‘banda Torrejon’ serve: gli azzurri ritrovano la loro centralità, assediano l’area avversaria e si difendono con più precisione. E dopo una gran parata del portiere lilybetano, nel ribaltamento dei fronti, un De Bartoli in fuga palla al piede mette a segno un gran goal. Il 2 a 3 arriva grazie a un assist diagonale di Pierro per Foderà che non sbaglia sottoporta. Secondo tempo: l’Ispica accusa il colpo e la ripresa scorre scarica di emozioni. E’ evidente che i padroni di casa non vogliono prendere altre reti, di contro il Marsala pressa gli avversari al fine di allontanare un ipotetico nuovo pareggio. Ad avere la meglio gli ospiti: il quarto goal è appannaggio di Israel Caro Barroso con un tiro rasoterra da centrocampo. A pochi minuti dalla fine, l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa per un fallo di mano in area che Melfi trasforma facilmente.

Tabellino: Arcobaleno Ispica - Marsala Futsal 2012: 3 - 4

Reti: Di Benedetto (2), Melfi - AI; De Bartoli (2), Foderà, Barroso - MF2012

Impianto: Palatricomi Rosolini (SR)