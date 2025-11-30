Il Marsala Futsal vince sia in A2 in terra Campana che con l'Under19

30/11/2025 21:43:00

La scossa in Coppa Divisione contro il Cosenza ha fatto bene al Marsala Futsal che con determinazione e coraggio ritrova un’importante vittoria a Castel Volturno contro la Junior Domitia che era a pari punti e che ora è stata sorpassata nella classifica di serie A2 Girone D proprio dalla formazione cara al Presidente Paolo Tumbarello. In una gara in cui non è mancato il pathos, per i continui pareggi e sorpassi, è la ‘banda Torrejon’ ad avere la meglio vincendo 6 a 7 su un campo di certo non facile come quello campano, in cui il fattore gruppo ha contato molto per imporre il proprio gioco e portare a casa il risultato finale.

Primo tempo_ Che le squadre non vogliono perdere tempo è presto detto: nel giro di pochi secondi dal fischio d'inizio succede di tutto: la Junior Domitia si gode il doppio vantaggio, prima con Fedele e poi con un autogoal, per il Marsala è Tendero che sigla il 2 a 1. Tutto in un solo minuto. Suona la sveglia per gli ospiti che grazie ad un’azione corale salgono in fase offensiva e finalizzano con Sanalitro in grande spolvero come solo un numero 10 sa fare nonostante la giovane età, prima all’8’ e poi al 16’ con un Barroso generoso di assist che sorregge, dall’alto della sua grande esperienza, un team che quando funziona regala grandi soddisfazioni a società e tifosi. Al 17’, un Bonafede sempre lucido coglie un ottimo guizzo sottoporta che mette a segno e il primo tempo termina sul 2 a 4 per il Marsala Futsal.

Secondo tempo_ La Junior Domitia al ritorno dagli spogliatoi dimostra di sapersi ricompattare con velocità. Lo fa al 1’ con De Simone prima e De Lucia tre minuti dopo, pareggiando i conti con i propri avversari. A causa di un fallo in area, l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa che Guerra non si lascia sfuggire, nonostante, va detto, l’ennesima ottima prestazione del portiere azzurro Vallarelli che si è reso protagonista per tutta la gara di parate rilevanti per la salvaguardia del risultato. La Junior ha ribaltato il risultato ma il 5 a 4 non piace a Barroso che al 10’ stampa il pallone dietro le spalle di Canonico. Il pari non basta al Marsala che vuole a tutti i costi vincere questa partita. Nella seconda parte della gara, i ritmi si fanno più intensi: al 14’ un possente Cazzin si prende una palla preziosa per segnare il sesto goal, pochi secondi dopo ancora De Simone riacciuffa il pari del 6 a 6, una gioia che finisce troppo presto, quando Capitan Patti spinge l’acceleratore e segna. Un finale da brividi, soprattutto per i ragazzi di Mister Torrejon, non consente però ai padroni di casa di agguantare un Marsala affamato di vittorie che blocca il match sul 6 a 7.

Soddisfazioni infine, in casa Under 19: il Marsala Futsal “baby” vince sull’Athletic Palermo per 1 a 2 con reti di Bonafede e Sanalitro, protagonisti pure con la formazione giovanile. Il Marsala Futsal Under 19 mantiene,così, la vetta del Campionato.



