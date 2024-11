Giovane siciliana muore durante un intervento per un "ritocchino" al naso

13/11/2024 07:52:00

Agata Margaret Spada, una giovane di 22 anni di Lentini (Siracusa), è morta a Roma durante un intervento di rinoplastica. Arrivata appositamente dalla Sicilia per sottoporsi a quello che doveva essere un semplice ritocco al naso, la giovane ha accusato un malore subito dopo la somministrazione di anestesia locale presso un centro estetico nella zona Eur. Il chirurgo estetico era stato contattato tramite una pagina sponsorizzata su TikTok. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, ponendo sotto sequestro documenti e farmaci utilizzati durante l'operazione, mentre l'avvocato della famiglia, Alessandro Vinci, ha dichiarato che sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Secondo il racconto riportato da Repubblica, Agata, desiderosa da tempo di un intervento estetico, era convinta della sua scelta. Tuttavia, il 4 novembre, subito dopo l'anestesia, ha iniziato a manifestare sintomi inquietanti: i suoi occhi si sono rovesciati e il corpo ha cominciato a tremare. I medici presenti hanno tentato di rianimarla, ma la situazione è peggiorata rapidamente. In sala d'attesa, il fidanzato è stato avvicinato dallo staff per chiedere informazioni sulle sue allergie. Preoccupato, è entrato in sala operatoria e, per documentare la scena, ha iniziato a filmare con il suo cellulare. Poco dopo, è intervenuto il 118, che ha trasportato Agata in rianimazione.

Agata ha lottato tra la vita e la morte per quattro giorni, ma è deceduta il 7 novembre. In questo momento di profondo dolore, la famiglia ha scelto il silenzio, chiedendo massimo rispetto e riservatezza.