La mafia degli evasori, c'è anche un grande affare a Marsala

15/11/2024 09:27:00

C'è anche un grande affare a Marsala nell'inchiesta della Procura Europea ha portato alla luce una rete di frode fiscale (ne parliamo qui).

Nell'inchiesta si parla anche dell'affare che riguarda il complesso turistico Heron’s Bay allo Stagnone di Marsala (ne avevamo già parlato qui). Secondo gli investigatori, il boss palermitano Giuseppe Calvaruso avrebbe usato società italiane ed estere per nascondere fondi illeciti e sfuggire alle misure di prevenzione. L’operazione coinvolge anche il commercialista milanese Attilio Paolo Remo Cotini, arrestato per il presunto trasferimento fraudolento di denaro per Calvaruso. Toni Lo Manto, tra gli arrestati per la maxi frode Iva, parlava di un "grande affare" a Marsala, poi rivelatosi fallimentare. L'indagine mostra un intreccio di investimenti immobiliari utilizzati per riciclare denaro sporco, con legami tra diversi clan mafiosi siciliani.