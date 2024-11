Marsala, ampliata l’apertura dell’Ufficio Anagrafe di Strasatti. Ecco i nuovi orari

Salemi. Le fognature che non si fanno paradigma di una Sicilia irredimibile

In principio ci fu un Patto. Come Dio con gli Israeliani, Renzi con la Sicilia. Il Patto per la Sicilia, così battezzato in un mattino di settembre all’ombra dei Templi agrigentini, fu un accordo dal valore di oltre due miliardi e 320...